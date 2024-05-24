В ОДК заменяют натурные испытания авиадвигателей математическим моделированием

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На производственном комплексе «Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации разработали и внедрили программу, которая позволяет сокращать объем натурных испытаний.
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