Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны.
В Раде назвали следующего президента Украины
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Тимошенко как и Порошенко это плесень и быть им у власти не суждено, если там что то останется!
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Настоящая фамилия Юлии Тимошенко - Капительман... "Предки Юлии Тимошенко самостоятельно изменили фамилию на Григян, а настоящая родовая фамилия у нее Капительман. Деда Тимошенко звали Абрам Кельманович Капительман", - заявил Дмитрий Чобит. Третий жид...
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17 час.
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