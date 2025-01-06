Политика как он...
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Политика как она есть

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В Раде назвали следующего президента Украины

В Раде назвали следующего президента Украины

Бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Тимошенко как и Порошенко это плесень и быть им у власти не суждено, если там что то останется!
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Настоящая фамилия Юлии Тимошенко - Капительман... &quot;Предки Юлии Тимошенко самостоятельно изменили фамилию на Григян, а настоящая родовая фамилия у нее Капительман. Деда Тимошенко звали Абрам Кельманович Капительман&quot;, - заявил Дмитрий Чобит. Третий жид...
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