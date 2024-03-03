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1 марта стартует республиканская акция ´День безопасности. Внимание всем´.

1 марта стартует республиканская акция ´День безопасности. Внимание всем´.

С 1 по 29 марта в стране проходит республиканская акция ´День безопасности. Внимание всем!´, направленная на предупреждение пожаров и гибели людей от них, обучение населения действиям по сигналу ´Внимание всем!´.

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