Политолог Дудчак: заявления Вайдель о «Северном потоке» связаны с выборами

Заявления кандидата на пост канцлера Германии от АдГ Алис Вайдель о готовности перезапустить «Северный поток» связаны прежде всего с выборами в ФРГ, заявил RT ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.