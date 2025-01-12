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Политолог Дудчак: заявления Вайдель о «Северном потоке» связаны с выборами

Политолог Дудчак: заявления Вайдель о «Северном потоке» связаны с выборами

Заявления кандидата на пост канцлера Германии от АдГ Алис Вайдель о готовности перезапустить «Северный поток» связаны прежде всего с выборами в ФРГ, заявил RT ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

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