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Военное обозрение

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Финляндия планирует предоставить США 15 районов для размещения американских военных

Финляндия планирует предоставить США 15 районов для размещения американских военных

Финляндия планирует разместить на своей территории американские военные базы, риторика Хельсинки после вступления страны в НАТО поменялась кардинальным образом.

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