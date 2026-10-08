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Новости Брянска

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Брянскую область 9 октября накроет штормовой ветер и дожди

Брянскую область 9 октября накроет штормовой ветер и дожди

Штормовой ветер до 20 м/с, дожди и утренние туманы ожидаются в Брянской области 9 октября.В пятницу, 9 октября, жителей Брянской области ждет резкое ухудшение погоды.

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