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Чтоб неповадно было никому!

Важнейшие     заявления    Верховного   Главнокомандующего  на  заседании  коллегии  ФСБ.Народ России ждёт от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий.

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