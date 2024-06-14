На Крите нашли подземный лабиринт возрастом 4000 лет: предполагается, что он из легенды про Минотавра

На вершине холма к югу от Ираклиона археологи обнаружили каменную структуру возрастом 4000 лет. Объект полностью соответствует описанию знаменитого лабиринта Минотавра и теперь ученые предполагают, что история о легендарном существе имела под собой реальную основу.
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