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Ещё 2 англичанам, захваченным в Украине, может угрожать смертная казнь

Ещё 2 англичанам, захваченным в Украине, может угрожать смертная казнь

Российская Федерация обвинила прежнего военного Эндрю Хилла и Дилана Хили, которые, как является, делали гуманитарную работу, в том, собственно что они вели войны в качестве наемников Ещё 2 англичанам, удерживаемым отечественными доверенными лицами на востоке Украины, предъявлены обвинения в том, собственно что они вели войны в качестве наемников, докладывают отечественные муниципальные СМИ, указывая, собственно что им имеет возможность угрожать смертная казнь в возможной попытке оказать нажим на западные государства, дабы они сделали вывод позицию из-за их свободы.

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