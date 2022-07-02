Российская Федерация обвинила прежнего военного Эндрю Хилла и Дилана Хили, которые, как является, делали гуманитарную работу, в том, собственно что они вели войны в качестве наемников Ещё 2 англичанам, удерживаемым отечественными доверенными лицами на востоке Украины, предъявлены обвинения в том, собственно что они вели войны в качестве наемников, докладывают отечественные муниципальные СМИ, указывая, собственно что им имеет возможность угрожать смертная казнь в возможной попытке оказать нажим на западные государства, дабы они сделали вывод позицию из-за их свободы.