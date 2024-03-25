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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обвинения Бену Гордону по инциденту в магазине соков будут сняты после прохождения испытательного срока

Бывший игрок НБА был арестован по обвинению в ношении опасного оружия, угрозе второй степени и неповиновении офицеру полиции.

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