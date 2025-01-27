В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся более ста лет

Воздух в Москве днем 27 января прогрелся до рекордных показателей. Они превысили температурный рекорд, зафиксированный 28 января 1923 года, более чем на 2°C, Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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