В Москве побит температурный рекорд, продержавшийся более ста лет

Воздух в Москве днем 27 января прогрелся до рекордных показателей. Они превысили температурный рекорд, зафиксированный 28 января 1923 года, более чем на 2°C, Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.