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Цены на нефть совершили резкий скачок из-за дорогого газа

Цены на нефть совершили резкий скачок из-за дорогого газа

Мировые цены на нефть на торгах в понедельник утром, 11 октября, растут почти на 2%. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

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