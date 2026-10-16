Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность отстранения «Манчестер Сити» от всех еврокубковых турниров сроком на 7–10 лет в случае признания клуба виновным в нарушении финансовых правил Английской премьер-лиги.