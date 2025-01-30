Театр «МОСТ» вновь откроет «Книгу судеб»

Музыкально-драматическому спектаклю исполняется 22 года.Фото: пресс-служба театра«Театр МОСТ» вновь представит музыкально-драматический спектакль Евгения Славутина о сердечных тайнах прошлого «Книга судеб».
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