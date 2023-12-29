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Перемирие, консолидация ресурсов, сражение за Крым? Западные аналитики о сценариях войны в Украине в 2024 году

Автор фото, Reuters Российская война против Украины вот-вот вступит в третий календарный год. Линия фронта в последние месяцы остается почти неизменной, но насколько может измениться ход войны в 2024 году? Президент Владимир Зеленский признал, что широко разрекламированное СМИ летнее украинское контрнаступление не принесло ожидавшегося успеха.

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