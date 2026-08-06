Курбан Омаров обратился к главе Следственного комитета после скандала с его женой

45-летний экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в инстаграме* с требованием разобраться в ситуации, которая произошла с женой блогера, косметологом Валерией Омаровой.
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