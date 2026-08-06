SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Курбан Омаров обратился к главе Следственного комитета после скандала с его женой

Курбан Омаров обратился к главе Следственного комитета после скандала с его женой

45-летний экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в инстаграме* с требованием разобраться в ситуации, которая произошла с женой блогера, косметологом Валерией Омаровой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии