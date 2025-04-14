Лучше налить воду из под крана, чем покупать в супермаркете Роскачество провело исследование питьевой негазированной воды, выводы повергли в шок.
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Лучше налить воду из под крана, чем покупать в супермаркете Роскачество провело исследование питьевой негазированной воды, выводы повергли в шок.