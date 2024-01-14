Нетаньяху намерен дойти до границы с Египтом в войне с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время пресс-конференции в Тель-Авиве, что государство не закончит боевые действия на территории сектора Газа, пока не дойдёт до границы анклава с Египтом.
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