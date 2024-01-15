Взаимодействие с провайдерами логистических услуг: взгляд с двух сторон

Специфика российской контрактной фармлогистики заключается в долгосрочных договорах. Средняя продолжительность заключаемых договоров составляет порядка трёх лет, часто сотрудничество длится более долгий срок Статья полностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии