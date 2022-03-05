Ральф Шумахер: «Разрыв с Мазепиным станет хорошим решением со спортивной точки зрения для «Хааса»

Ральф Шумахер выступил за скорейшее расставание «Хааса» с Никитой Мазепиным. «Трудная ситуация. Но в данный момент разрыв – единственный верный выбор.

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