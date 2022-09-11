В Грозном пройдет фестиваль «Федерация»

С 11 по 19 сентября в Грозном пройдет IV Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Мероприятие направлено на сохранение и развитие национальных культур, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей (СТД) РФ.