Культуромания

245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Шнуров все таки дебил:(!!!«Ветераны России»...
  • Владимир Моргунов
    А как отразится на судьбе России, отъезд весьма посредственной личности ???Леонида Агутина з...
  • Людмила
    манский ! украл - в тюрьму !!!😜Режиссер Манский ...

В Грозном пройдет фестиваль «Федерация»

В Грозном пройдет фестиваль «Федерация»

С 11 по 19 сентября в Грозном пройдет IV Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Мероприятие направлено на сохранение и развитие национальных культур, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх