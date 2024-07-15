ИИ

Иван Иванов

Ни когда вы не выиграете войну ни чужими,ни тем более своими руками.Носитесь со своей пятой статьей,понты одни,крутых из себя корчите,ведь много вас,а ведь не примените,обоссытесь.Сейчас половина из вас засомневались и все,и мало вас матёрых осталось,какая уж тут статья.А америкосы главные пидорасы,заварят кашу и в кусты,одно словоблудие как и рукоблудие на которое вы только и способны.