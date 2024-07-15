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Волкер призвал взвинтить эскалацию с РФ на максимум без оглядки на последствия

Волкер призвал взвинтить эскалацию с РФ на максимум без оглядки на последствия

Нужно дать Украине всё возможное вооружение и разрешения на его использование, а также гарантировать Киеву безопасность, как Израилю.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Ни когда вы не выиграете войну ни чужими,ни тем более своими руками.Носитесь со своей пятой статьей,понты одни,крутых из себя корчите,ведь много вас,а ведь не примените,обоссытесь.Сейчас половина из вас засомневались и все,и мало вас матёрых осталось,какая уж тут статья.А америкосы главные пидорасы,заварят кашу и в кусты,одно словоблудие как и рукоблудие на которое вы только и способны.
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