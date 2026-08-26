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Россиянам рассказали о главных признаках мошенничества при покупке авто из ЕС

Россиянам рассказали о главных признаках мошенничества при покупке авто из ЕС

MARTIN DIVISEK/ EPA/TASS Тем, кто планирует приобрести автомобиль из Европы, следует проявить бдительность: поводом для опасений должны стать подозрительно низкая стоимость от посредника, его нежелание предоставлять информацию о себе и требование внести предоплату.

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