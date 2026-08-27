Юрист разобрал новые сроки и правила Росреестра, действующие с 1 сентября

Например, по отдельным категориям заявлений срок рассмотрения уменьшается с семи до пяти рабочих дней С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила оформления жилых и садовых домов для владельцев участков в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), сообщил Life.