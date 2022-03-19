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Минобороны Украины: ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Минобороны Украины: ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

ВСУ потеряли выход к Азовскому морю. Данный факт признало Министерство обороны Украины. Российские войска имеют на вооружении мощнейшие средства, которые могут нейтрализовать систему противовоздушной обороны ВСУ, хотя сейчас она уже и так подавлена.

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