Минобороны Украины: ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

ВСУ потеряли выход к Азовскому морю. Данный факт признало Министерство обороны Украины. Российские войска имеют на вооружении мощнейшие средства, которые могут нейтрализовать систему противовоздушной обороны ВСУ, хотя сейчас она уже и так подавлена.