Рублем единым. Россиянам посоветовали не обращать внимания на курс доллара

Люди не должны ориентироваться на валютный курс, так как это — пережиток прошлого. Россиянам следует ориентироваться на индекс Мосбиржи, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
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