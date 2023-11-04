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Рублем единым. Россиянам посоветовали не обращать внимания на курс доллара

Рублем единым. Россиянам посоветовали не обращать внимания на курс доллара

Люди не должны ориентироваться на валютный курс, так как это — пережиток прошлого. Россиянам следует ориентироваться на индекс Мосбиржи, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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