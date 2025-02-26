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Мальчишка. И уже Герой России! Всё шутил, смеялся. А теперь раскрыто его реальное досье

Мальчишка. И уже Герой России! Всё шутил, смеялся. А теперь раскрыто его реальное досье

Короткое видео с выставки трофейной техники Вооруженных сил Украины на Поклонной горе в Москве, на котором старший лейтенант с Звездой Героя России на груди скромно заявляет, что "никого не подбивал", а награду получил "за любовь к Родине", быстро стало вирусным в социальных сетях.

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