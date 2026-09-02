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Газета.ру

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У 11-летней школьницы из Малайзии остановилось сердце после школьного забега

У 11-летней школьницы из Малайзии остановилось сердце после школьного забега

В Малайзии 11-летняя девочка не выжила после участия в школьном забеге, сообщает издание MS News.По словам отца, 14 апреля учительница рекомендовала его дочери Нур пробежать 80 метров, несмотря на врожденное заболевание сердца.

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