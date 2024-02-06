В Госсовете Удмуртии обсудили исполнение бюджета республики за 2023 год

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии обсудили исполнение регионального бюджета в 2023 году. Как сообщает пресс-служба регпарламента, с докладом выступил председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.
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