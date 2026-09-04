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Космический шторм и обновление. Астропрогноз на неделю с 7 по 13 сентября

Космический шторм и обновление. Астропрогноз на неделю с 7 по 13 сентября

Неделя с 7 по 13 сентября 2026 года будет не рядовым астрономическим календарным отрезком, а энергетической воронкой, которая имеет шансы перевернуть привычный мир с ног на голову, пишет PRO.

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