Тренер Луческу заявил, что не уходит из профессионального футбола

Бывший тренер петербургского "Зенита" Мирача Луческу, который три последних года тренировал киевское "Динамо", заявил, что не собирается заканчивать тренерскую карьеру и опроверг новости, которые появились в СМИ на этот счет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии