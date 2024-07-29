«Бывшая секс-разведчица ФСБ», сбежавшая в США, рассказала, как её учили манипулировать людьми

«Бывшая секс-разведчица ФСБ» Алия Роза рассказала всему миру, как её учили манипулировать людьми. В настоящее время женщина живёт в США и зарабатывает себе на жизнь знаниями и навыками, полученными во время работы на российские спецслужбы.
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