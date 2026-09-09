Русская семья с ребенком купила путевку за 339 тысяч и полетела экономом

Туристы лишились бизнес класса по пути в Турцию из за сбоя на сайте.Семья из России с маленьким ребенком заплатила 339 тысяч рублей за путевку в турецкий Кемер, рассчитывая лететь бизнес-классом в обе стороны.
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