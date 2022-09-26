«Злые русские хакеры» рассекретили базу данных украинской разведки

Базу данных, содержащую секретные сведения о сотрудниках Службы внешней разведки Украины (СВУ) выложила в открытый доступ российская хакерская группировка RaHDIt (Злые русские хакеры) 26 сентября, сообщает группировка на своем Telegram-канале.
Базу данных, содержащую секретные сведения о сотрудниках Службы внешней разведки Украины (СВУ) выложила в открытый доступ российская хакерская группировка RaHDIt (Злые русские хакеры) 26 сентября, сообщает группировка на своем Telegram-канале.
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