Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12-13 октября 2024 года

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12-13 октября 2024 годаПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела во второй половине дня и до конца суток 12 октября, в течение суток 13 октября в Крыму ожи.