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Туризм и География

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Как правильно заморозить лесные грибы: шесть правил от сбора до январского супа

Как правильно заморозить лесные грибы: шесть правил от сбора до январского супа

Каждую осень повторяется один и тот же сценарий: сентябрьский пакет с аккуратной надписью «белые, на суп» выглядит как обещание уютных зимних вечеров.

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