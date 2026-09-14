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Культуромания

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Мультфильм о капитане Невельском представили в Москве

Мультфильм о капитане Невельском представили в Москве

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась зрительская премьера анимационного фильма «Капитан Невельской и земли Черного дракона», после которой прошло обсуждение картины с ее авторами.

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