Полицейские в Хабаровском крае спасли мужчину из горящего дома

В вечернее время в селе Федоровка Хабаровского района произошло возгорание жилого здания. В это время старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хабаровскому району майор полиции Татьяна Зырянцева ехала на автомобиле по служебным делам.