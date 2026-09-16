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В Грузии экс-главу службы госбезопасности осудили на 13 лет за коррупцию

В Грузии бывшего главу службы госбезопасности республики Григола Лилуашвили осудили на 13 лет за коррупцию.

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