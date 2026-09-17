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Спаллетти доволен разгромной победой «Ювентуса» на старте Лиги Европы

Спаллетти доволен разгромной победой «Ювентуса» на старте Лиги Европы

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «НЕК Неймегеном» (5:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

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