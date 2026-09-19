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Царьград

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Архангельскую область ждут дожди и до +18 градусов в выходные

Архангельскую область ждут дожди и до +18 градусов в выходные

Дождливая, но теплая погода ожидается в Архангельской области в предстоящие выходные. Синоптики Северного УГМС прогнозируют, что 19 и 20 сентября воздух будет прогреваться за счет южных ветров.

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