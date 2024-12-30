Французские пловцы высказались о качестве олимпийских медалей 2024 года

Бронзовые медали пловцов оказались низкого качества, они облезли и покрылись тёмным налётом, рассказали призёры Олимпийских игр 2024 года в Париже Клеман Секки и Йоханн Ндойе-Бруар, опубликовав 30 декабря фотографии своих бракованных медалей в соцсетях.