Французские пловцы высказались о качестве олимпийских медалей 2024 года

Бронзовые медали пловцов оказались низкого качества, они облезли и покрылись тёмным налётом, рассказали призёры Олимпийских игр 2024 года в Париже Клеман Секки и Йоханн Ндойе-Бруар, опубликовав 30 декабря фотографии своих бракованных медалей в соцсетях.
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