Удары по целям в Киеве будут усилены

За сутки над регионами России было перехвачено 1951 ударный БПЛА и восемь крылатых ракет большой дальности.
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