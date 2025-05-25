Район в Петрозаводске частично остался без света

Сегодня, 25 мая, частичное отключение электроснабжения произошло в 10:25 в районе Ключевая. Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».