Район в Петрозаводске частично остался без света

Сегодня, 25 мая, частичное отключение электроснабжения произошло в 10:25 в районе Ключевая. Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».
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