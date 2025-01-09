Качество листового проката уральских металлургов контролирует машинное зрение

Качество толстого листового проката на ММК теперь контролирует машинное зрение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК (ПАО «ММК») в рамках Стратегии цифровизации внедрена автоматизированная система проверки характеристик листового проката на базе технологии машинного зрения.