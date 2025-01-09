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Качество листового проката уральских металлургов контролирует машинное зрение

Качество листового проката уральских металлургов контролирует машинное зрение

Качество толстого листового проката на ММК теперь контролирует машинное зрение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК (ПАО «ММК») в рамках Стратегии цифровизации внедрена автоматизированная система проверки характеристик листового проката на базе технологии машинного зрения.

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