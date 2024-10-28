Ирландия рекордно нарастила экспорт скота, воспользовавшись ситуацией

Более 20 тыс. особей ирландского скота были поставлены в африканские страны в этом году, показали данные министерства сельского хозяйства, продовольствия и морских ресурсов страны (DAFM), 27 октября сообщает сетевое издание Agriland.
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