Герпес и мозг: как вирус может проникнуть через носовую полость и вызвать когнитивные нарушения Ирина ВальковаУченые Университета Иллинойса в Чикаго сделали важное открытие, которое может изменить представления о влиянии вируса простого герпеса (ВПГ) на организм человека.