Смертельная опасность для земли — Daily Star предупреждает о пробуждении супервулкана в Италии Евгения КомароваВ районе супервулкана Кампи-Флегрей, расположенного вблизи итальянского Неаполя, зафиксировано резкое усиление сейсмической активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии