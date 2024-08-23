Восемь населенных пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Вооруженные силы Украины провели серию атак по объектам в Белгородской области. В ряде населенных пунктах зафиксированы многочисленные разрушения, однако, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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