РФ и Украина обвинили друг друга в торможении процесса обмена военнопленными

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинили Украину в нежелании забирать своих военнопленных и политизации этого процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии